Türkiye'yi ayağa kaldıran o cani tutuklandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sevgilisinin 2 yaşındaki oğlu A.K.'yi darbeden S.D. tutuklandı. S.D.'nin ifadesinde, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini söylediği öğrenildi.
Eşinden bir süre önce boşanan S.B.D. (22), iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen sevgilisi S.D. ile birlikte ilçeye bağlı Aşağı Mahalle'de yaşamaya başladı. S.B.D., dün sabah komşularına, oğlu A.K.'nin S.D. tarafından darbedildiğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine komşular, anne ve oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede A.K.'nin yüzü ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edilince durum polise bildirildi. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı adrese giderek S.D.'yi evde uyurken gözaltına aldı.
ANNE SERBEST BIKAKILDI
İlk müdahalesi Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yapılan A.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde; çocuğun sağ kolunda kırık olduğu, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu ve göz çevresindeki şiddetli travmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetme riski taşıdığı belirlendi. Hastanede tedaviye alınan A.K.'nin ağladığı sırada hemşirelerin onu teselli etmeye çalıştığı anlar da cep telefonu ile görüntülendi.
A.K. yoğun bakımda tedaviye alırken, anne S.B.D. de gözaltına alındı. S.B.D.'nin ilk ifadesinde; S.D.'nin kendisini ve çocuğunu darbettiğini söylediği öğrenildi. Anne S.B.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi süren ve servise alınan A.K.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, sağ gözünü kurtarmak için ameliyat edileceği öğrenildi.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. D., ilk ifadesinde; S. D. ile ilişki yaşadığı sırada A.K.'nin yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek A.K.'ye birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini öne sürdü.