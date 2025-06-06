Türkiye'yi bayram günü yasa boğdu: Elif Azra'dan acı haber geldi..

Gaziantep’te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele ederek birçok hastaya ilham kaynağı olan 5 yaşındaki Elif Azra için geçtiğimiz hafta amcası Ahmet Yeniçeri’nin sosyal medyada yaptığı "Elif Azra’ya moral için balon uçurmak istiyoruz. Siz de gelir misiniz?" çağrısı üzerine üniversite öğrencileri harekete geçerek etkinliğe katılarak gökyüzüne binlerce balon bırakmıştı.