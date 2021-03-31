Türkiye'yi hayrete düşüren olay! 18 yaşında, 44 yaşındaki adama kaçtı
Esra Erol'da yaşananlar olaylar izleyenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. Yaşanan son olayda 18 yaşındaki kız 44 yaşındaki adama kaçarken, genç kızın ailesi sinir krizi geçirdi.
Son olarak 18 yaşındaki genç kız 44 yaşındaki 3 ay önce tanıştığı adama kaçtı. 44 yaşındaki adam "44 yaşındayım ama aşkın yaşı olmaz" dedi. Genç kızın anne ve babası damadı görünce sinir krizi geçirdi.
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Beyza Çelik'in 18 yaşında girdikten hemen sonra evden kaçtığı iddiasıyla yayına katılan aile kızlarının 44 yaşındaki Savaş Başol adında bir adamla evlendiğini anlatarak, kızlarının dönmesini için çağrıda bulundu.
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Beyza’nın annesi Emine Çelik ağlayarak, kendisinin 41 yaşında olduğunu, kızının evlendiği kişinin 44 yaşında olduğunu dile getirdi.
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Ailenin iddiasına göre kızları Beyza'nın daha önce kendilerine, konuştuğu kişinin 30 yaşında olduğunu ve soyadını bile yanlış söylediğini dile getirdi.
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