Türkiye'yi vuran deprem felaketi dünya basınında
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem Türkiye ve Suriye'de yüzlerce can kaybına neden oldu. Pek çok uluslararası basın kuruluşu depremi manşetlerine taşıdı.
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi.
Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Depremde 10 ilde toplam 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi de yaralandı.
SURİYE'DE EN AZ 427 ÖLÜ
Deprem aynı zamanda çevre ülkelerde de hissedildi. Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre Suriye'de en az 427 kişi yaşamını yitirdi.
Diğer taraftan, söz konusu deprem dünyanın manşetlerine taşındı. Reuters, Guardian, BBC, CNN ve Le Parisien depremi son dakika olarak duyurdu. Yabancı basındaki haberlerde, depreme ilişkin ABD Jeoloji Enstitüsü’nün (USGS) 7,8’lik büyüklük değerlendirmesi kullanılırken, depremde yaşanan yıkıma dikkat çekildi.