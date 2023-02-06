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Türkiye'yi vuran deprem felaketi dünya basınında

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem Türkiye ve Suriye'de yüzlerce can kaybına neden oldu. Pek çok uluslararası basın kuruluşu depremi manşetlerine taşıdı.

Türkiye'yi vuran deprem felaketi dünya basınında - Resim: 1

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. 

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Türkiye'yi vuran deprem felaketi dünya basınında - Resim: 2

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.  Depremde 10 ilde toplam 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi de yaralandı.

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Türkiye'yi vuran deprem felaketi dünya basınında - Resim: 3

SURİYE'DE EN AZ 427 ÖLÜ

Deprem aynı zamanda çevre ülkelerde de hissedildi. Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre Suriye'de en az 427 kişi yaşamını yitirdi.

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Türkiye'yi vuran deprem felaketi dünya basınında - Resim: 4

Diğer taraftan, söz konusu deprem dünyanın manşetlerine taşındı. Reuters, Guardian, BBC, CNN ve Le  Parisien depremi son dakika olarak duyurdu. Yabancı basındaki haberlerde, depreme ilişkin  ABD Jeoloji Enstitüsü’nün (USGS) 7,8’lik büyüklük değerlendirmesi kullanılırken, depremde yaşanan yıkıma dikkat çekildi. 

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