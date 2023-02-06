Türkiye'yi vuran deprem felaketi dünya basınında

SURİYE'DE EN AZ 427 ÖLÜ

Deprem aynı zamanda çevre ülkelerde de hissedildi. Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre Suriye'de en az 427 kişi yaşamını yitirdi.