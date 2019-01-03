Türklerin soyu nereden geliyor ?
Türk ırkı, binlerce yıldır yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılmış ve kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır.
Türkler bu kıtadan mı geliyor? Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türkler'in soyu aslında nereden geliyor? Bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası Büyük Okyanus'ta yer alıyordu.
Asya Kıtası ve Amerika Kıtası arasında, Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olduğu söyleniyor.
Bilim adamları Okyanus dibinde herhangi bir bulguya şimdiye kadar rastlamadılar. Ancak Pasifik Okyanusunda bir kıta'nın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut.