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  3. 03 Ocak 2019 15:45

Türklerin soyu nereden geliyor ?

Türk ırkı, binlerce yıldır yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılmış ve kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır.

Türklerin soyu nereden geliyor ?

Türkler bu kıtadan mı geliyor? Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türkler'in soyu aslında nereden geliyor? Bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası Büyük Okyanus'ta yer alıyordu.

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Türklerin soyu nereden geliyor ?

Asya Kıtası ve Amerika Kıtası arasında, Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olduğu söyleniyor.

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Türklerin soyu nereden geliyor ?

Bilim adamları Okyanus dibinde herhangi bir bulguya şimdiye kadar rastlamadılar. Ancak Pasifik Okyanusunda bir kıta'nın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut.

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Türklerin soyu nereden geliyor ?

Çin ve çevre adalarda bulunan kitabelerde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır.

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