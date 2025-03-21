TürkNet'teki veri sızıntısının boyutu ortaya çıktı! İşte çalınan kişisel bilgiler
TürkNet'teki veri sızıntısının ayrıntıları belli oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yaptığı açıklama sızıntının boyutunu gözler önüne serdi.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK), TürkNet'teki veri sızıntısıyla ilgili detaylarını açıkladı.
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KVKK'nın açıklamasına göre, TürkNet'te yaşanan veri sızıntısından 244 bin 396 abone etkilendi. Bu, sızıntının oldukça geniş kapsamlı olduğunu gösteriyor.
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KVKK, sızıntı sonucu ortaya çıkan verilerin listesini de paylaştı. Bu listede, abonelerin en hassas bilgileri de yer alıyor:
- Ad-Soyad
- Telefon Numarası
- Abonelik Numarası
- T.C. Kimlik Numarası
- Abonelik Devre Bilgileri
- Adres
- Statik IP Bilgileri
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Bu verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, aboneler için ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir.
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