TÜRKSOY Özel Ödülü, yönetmen Umut Mete Soydan'a verildi
10.Uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ankara’da gerçekleşti. Festivalde, Türk dili konuşan ülkeler arasında 1993 yılında kurulan devletler arası kültür ve sanat teşkilatı olan TÜRKSOY tarafından da özel ödül verildi. Ödülün sahibi, Vaveyla Belgesel Filmi ile Yönetmen Umut Mete Soydan oldu.
Türk Dünyası ülkeleri arasında kültür ve sanat çalışmaları güçlenerek artıyor. Bu kapsamda bu yıl 10.su gerçekleştirilen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteği ile gerçekleştirildi.
22-24 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen programa; kültür, sanat, sinema, medya ve bürokrasi camiasından önemli isimler katıldı.
Festival Direktörlüğünü, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir’in yaptığı programda Yaşam Boyu Onur Ödülü; 1932 yılı doğumlu, Adana Altın Koza Film Festivali’nin kurucusu gazeteci ve sanatçı Abdurrahman Keskiner’e verildi. Ödülü Sinema Oyuncuları Meslek Birliği Başkanı, sanatçı Renan Bilek takdim etti.
Belgesel film dalında farklı kategorilerde ödüllerin verildiği programda, TÜRKSOY Özel Ödülü ise yönetmen Umut Mete Soydan’a verildi.
1.Dünya Savaşı sırasında, Türk Subayları’nın Rusya’da esirken kaleme aldıkları ve günümüze kayıpsız olarak ulaşabilen tek savaş edebiyatı dergisi olan 102 sayılık ve 1605 sayfalık Vaveyla Dergisini konu alan film, festival kapsamında izleyiciler ile de buluştu.