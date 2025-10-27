TÜRKSOY Özel Ödülü, yönetmen Umut Mete Soydan'a verildi

Türk Dünyası ülkeleri arasında kültür ve sanat çalışmaları güçlenerek artıyor. Bu kapsamda bu yıl 10.su gerçekleştirilen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteği ile gerçekleştirildi.