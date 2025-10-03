Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi
Meteoroloji'nin ''turuncu'' alarm verdiği Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Özellikle Ortaca ve Fetihiye ilçesinde hayat durma noktasına geldi.
Kaynak: DHA/İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ile sokaklar suyla doldu.
Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı.
Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.
Meteoroloji tahminlerine göre; sağanağın ve denizlerdeki fırtınanın sürmesi bekleniyor.
