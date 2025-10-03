  1. Anasayfa
  4. Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi

Meteoroloji'nin ''turuncu'' alarm verdiği Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Özellikle Ortaca ve Fetihiye ilçesinde hayat durma noktasına geldi.

Kaynak: DHA/İHA
Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ile sokaklar suyla doldu. 

Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi - Resim: 2

Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. 

Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi - Resim: 3

Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. 

Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi - Resim: 4

Meteoroloji tahminlerine göre; sağanağın ve denizlerdeki fırtınanın sürmesi bekleniyor.

