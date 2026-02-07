Turuncu kod uyarısı yapılan Meriç Nehri taştı: Çiftlikler ve tarım alanları sular altında!

Edirne Valiliği, taşkın riski üzerine yazılı dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, taşkın riskinin bulunmadığını bildirdi, Bulgaristan'da karların erimesiyle ve barajlardan su bırakılmasıyla nehirlerde su seviyelerinde yükselme meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Arda Nehri'nde ilimize en yakın Ivaylovgrad barajından atılan su seviyesindeki artış ivmesi düşmeye başlamış olup, su miktarındaki yükselmenin bir müddet daha artacağı öngörülmektedir. Konuyla ilgili yetkili kurumlarımız, Bulgaristan tarafı ile irtibat halinde olup, nehir suyu seviyeleri 24 saat esasıyla anlık ve online erişimle takip edilmektedir. 3 nehrin buluştuğu Edirne'de beklenen su miktarının bir taşkın riski yaratmayacağı beklenilmektedir. Bilgilerinize duyurulur" denildi.