Turuncu kod uyarısı yapılmıştı... Bodrum'u fırtına vurdu; tekneler karaya oyurdu
Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı yaptığı Muğla'yı fırtına vurdu. Bodrum ilçesinde 10 tekne sürüklenerek karaya oturdu.
Kaynak: DHA
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yapıldı.
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Öğle saatlerinden itibaren Bodrum'un güney bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı 100 kilometreye kadar çıktı.
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Fırtına nedeniyle Bodrum'da yaşam olumsuz etkilendi.
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Kumbahçe, Gümbet, Gümüşlük koylarında 10 tekne sürüklenip, karaya oturdu.
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