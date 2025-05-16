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Turuncu kod uyarısı yapılmıştı... Bodrum'u fırtına vurdu; tekneler karaya oyurdu

Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı yaptığı Muğla'yı fırtına vurdu. Bodrum ilçesinde 10 tekne sürüklenerek karaya oturdu.

Kaynak: DHA
Turuncu kod uyarısı yapılmıştı... Bodrum'u fırtına vurdu; tekneler karaya oyurdu - Resim: 1

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yapıldı.

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Turuncu kod uyarısı yapılmıştı... Bodrum'u fırtına vurdu; tekneler karaya oyurdu - Resim: 2

Öğle saatlerinden itibaren Bodrum'un güney bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı 100 kilometreye kadar çıktı. 

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Turuncu kod uyarısı yapılmıştı... Bodrum'u fırtına vurdu; tekneler karaya oyurdu - Resim: 3

Fırtına nedeniyle Bodrum'da yaşam olumsuz etkilendi. 

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Turuncu kod uyarısı yapılmıştı... Bodrum'u fırtına vurdu; tekneler karaya oyurdu - Resim: 4

Kumbahçe, Gümbet, Gümüşlük koylarında 10 tekne sürüklenip, karaya oturdu.

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