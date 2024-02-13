Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz can pazarı kamerada
Meteoroloji'nin kuvvetli yağışlar için turuncu kodla uyardığı Antalya adeta felaket uyandı. Şehirden gelen son görüntüler ağızları açık bıraktı.
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün turuncu kodla uyardığı Antalya adeta felaket uyandı. Gece saatlerinde etkili olmayan başlayan sağanak yağmur çok sayıda adreste su baskınına neden oldu.
1 / 51
Yollara adeta göle dönerek çok sayıda araç mahsur kaldı. Şiddetli yağmurun etkili olduğu 5 merkezi ilçede ise okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
2 / 51
Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan şiddetli fırtına, sabaha karşı sağanak yağmura döndü.
3 / 51
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'nın merkez ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgar şiddetini arttırdı.
4 / 51