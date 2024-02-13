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  4. Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz can pazarı kamerada

Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz can pazarı kamerada

Meteoroloji'nin kuvvetli yağışlar için turuncu kodla uyardığı Antalya adeta felaket uyandı. Şehirden gelen son görüntüler ağızları açık bıraktı.

Kaynak: İHA
Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz can pazarı kamerada - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün turuncu kodla uyardığı Antalya adeta felaket uyandı. Gece saatlerinde etkili olmayan başlayan sağanak yağmur çok sayıda adreste su baskınına neden oldu.

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Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz can pazarı kamerada - Resim: 2

Yollara adeta göle dönerek çok sayıda araç mahsur kaldı. Şiddetli yağmurun etkili olduğu 5 merkezi ilçede ise okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

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Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz can pazarı kamerada - Resim: 3

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan şiddetli fırtına, sabaha karşı sağanak yağmura döndü.

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Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz can pazarı kamerada - Resim: 4

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'nın merkez ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgar şiddetini arttırdı. 

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