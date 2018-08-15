Tüyler ürperten görüntü; yarı çıplak kendini boşluğa bıraktı

Çığlıklar arasında beton zemine düşen Çağlar A., kanlar içinde kalırken, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.