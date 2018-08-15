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  3. 15 Ağustos 2018 22:05

Tüyler ürperten görüntü; yarı çıplak kendini boşluğa bıraktı

Çanakkale’de, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Çağlar A. (24), kendisini boşluğa bıraktı. Betone düşerek yaralanan Çağlar A., hastanede tedaviye alındı.

Tüyler ürperten görüntü; yarı çıplak kendini boşluğa bıraktı

Çanakkale’de, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Çağlar A. (24), kendisini boşluğa bıraktı. Betone düşerek yaralanan Çağlar A., hastanede tedaviye alındı.

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Tüyler ürperten görüntü; yarı çıplak kendini boşluğa bıraktı

Olay, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Çağlar A.'yı görenler, atlamamasını istedi.

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Tüyler ürperten görüntü; yarı çıplak kendini boşluğa bıraktı

Ancak, Çağlar A., bir anda atladı.

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Tüyler ürperten görüntü; yarı çıplak kendini boşluğa bıraktı

Çığlıklar arasında beton zemine düşen Çağlar A., kanlar içinde kalırken, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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