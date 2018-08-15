Tüyler ürperten görüntü; yarı çıplak kendini boşluğa bıraktı
Çanakkale’de, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Çağlar A. (24), kendisini boşluğa bıraktı. Betone düşerek yaralanan Çağlar A., hastanede tedaviye alındı.
Çanakkale’de, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Çağlar A. (24), kendisini boşluğa bıraktı. Betone düşerek yaralanan Çağlar A., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Çağlar A.'yı görenler, atlamamasını istedi.