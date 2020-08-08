Tüyler ürperten görüntüler! Binlerce yeni mezar kazıldı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından Afrika kıtası da kötü şekilde etkilenmeye devam ediyor. Vaka sayısı 1 milyonu aşarken, ajansların geçtiği fotoğrafları tüyleri diken diken etti.
Haber ajanslarının servis ettiği bu yeni kazılmış binlerce mezarın fotoğrafı Afrika'nın yaşadığı koronavirüs kabusunun boyutlarını ortaya çıkarırken dünyayı da şoke etti.
Bu yeni kazılmış binlerce mezar Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'un hemen dışındaki Olifantsveil mezarlığından.
Afrika kıtasından koronavirüs salgınının ilk görüldüğü dönemde virüsle ilgili nispeten daha iyimser rakamlar geliyordu.