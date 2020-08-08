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  3. 08 Ağustos 2020 15:04

Tüyler ürperten görüntüler! Binlerce yeni mezar kazıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından Afrika kıtası da kötü şekilde etkilenmeye devam ediyor. Vaka sayısı 1 milyonu aşarken, ajansların geçtiği fotoğrafları tüyleri diken diken etti.

Tüyler ürperten görüntüler! Binlerce yeni mezar kazıldı

Haber ajanslarının servis ettiği bu yeni kazılmış binlerce mezarın fotoğrafı Afrika'nın yaşadığı koronavirüs kabusunun boyutlarını ortaya çıkarırken dünyayı da şoke etti.

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Tüyler ürperten görüntüler! Binlerce yeni mezar kazıldı

Bu yeni kazılmış binlerce mezar Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'un hemen dışındaki Olifantsveil mezarlığından.

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Tüyler ürperten görüntüler! Binlerce yeni mezar kazıldı

Afrika kıtasından koronavirüs salgınının ilk görüldüğü dönemde virüsle ilgili nispeten daha iyimser rakamlar geliyordu.

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Tüyler ürperten görüntüler! Binlerce yeni mezar kazıldı

Ancak özellikle Güney Afrika Covid-19 salgınında çok zor günler geçirmeye başladı. Ülkede giderek artan vaka sayıları Güney Afrika'yı dünyada en çok vaka görülen beşinci ülke konumuna getirdi.

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