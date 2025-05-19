Tüyler ürperten olay! Baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kamyonet ile birlikte baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Erveni Mahallesi’nde sabah saatlerine doğru bir kamyonet ile birlikte R.S. (50) ve oğlu M.S. (15) yanmış halde bulundu.
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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemesi devam ediyor.
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