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Tüyler ürperten olay! Baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kamyonet ile birlikte baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu.

Kaynak: İHA
Tüyler ürperten olay! Baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Erveni Mahallesi’nde sabah saatlerine doğru bir kamyonet ile birlikte R.S. (50) ve oğlu M.S. (15) yanmış halde bulundu. 

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Tüyler ürperten olay! Baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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Tüyler ürperten olay! Baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu - Resim: 3

Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Tüyler ürperten olay! Baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu - Resim: 4

Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemesi devam ediyor.

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