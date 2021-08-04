Tüyler ürperten olay: Masada arkadaşının kadavrasını gören tıp öğrencisi...

Bir süre sonra kendini toplamaya çalışan Egbe Divine'ın ailesini aradı. Ailesinden Divine ve üç arkadaşının dışarı çıktıkları bir akşam tutuklandıklarını ve bir daha haber alınamadığını öğrendi. Divine'ı bulmak için polis merkezlerinin kapısını aşındıran aile cansız bedenini teslim alıp defnedebildi.