Tüyler ürperten olay: Masada arkadaşının kadavrasını gören tıp öğrencisi...
Nijeryalı Enya Egbe isimli genç, yedi yıl önce tıp öğrencisiyken girdiği anatomi dersinde, üzerinde çalışılması için konulan kadavranın arkadaşına ait olduğunu öğrenince adeta deliye döndü.
Neye uğradığını şaşıran Egbe'nin yaşadıkları, BBC'nin yayınladığı 'Afrikalı yazarlardan mektuplar' serisine katkı sunan Nijeryalı gazeteci ve yazar Adaobi Tricia Nwaubani'nin kaleme aldığı satırlarda paylaşıldı.
26 yaşındaki Egbe, öğrencisi olduğu Calabar Üniversitesi'ndeki derste önüne, parçalara ayırmak üzere cansız bedeni konulan arkadaşı Divine'ın göğsünde iki kurşun deliği olduğunu söyledi.
Egbe, dersi terk ettiğinde arkasından giden tek arkadaşı Oyiof Ana ise "Kadavraların çoğunda kurşun yarası oluyordu" dedi ve bir sabah tıp fakültesine ait morga üzerinde kanlar olan cesetler bırakan bir polis aracı gördüğünü anlattı.
Bir süre sonra kendini toplamaya çalışan Egbe Divine'ın ailesini aradı. Ailesinden Divine ve üç arkadaşının dışarı çıktıkları bir akşam tutuklandıklarını ve bir daha haber alınamadığını öğrendi. Divine'ı bulmak için polis merkezlerinin kapısını aşındıran aile cansız bedenini teslim alıp defnedebildi.