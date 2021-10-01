Tüyler ürperten ses: Bu ormana gidenler, akıl sağlığını kaybediyor
Japonya'nın tarihi başkenti Kyoto'nun eteklerinde bulunan bambu korusu bazı insanlar için çok tehlikeli olabiliyor.
Her gezgin, Japonya'nın tarihi başkenti Kyoto'nun eteklerindeki bu bambu korusunun sonsuz yüksekliklerini gidip görmeli.
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Bu deneyim aslında görsel dünyanın ötesine uzanıyor: 1996'da Japonya Çevre Bakanlığı, Japonya'nın en iyi 100 Ses Manzarası listesine Araşiyama Bambu Korusunu da dahil etti.
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Burada gezerken duyulacak olan sesler olağanüstü bir güzelliğe sahip. Ancak bu seslerin kimi insanlarda farklı reaksiyonlara da yol açtığı görülmüştür.
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Öyle ki ormandaki sesler nedeniyle ruh sağlığı bozulanların varlığı dahi kayıtlara geçmiş durumda.
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