Tüyler ürperten son: Konteynerden kıyafet almak isterken...
Avustralya'da yaşayan 33 yaşındaki Alarrah Lawrence, ihtiyaç sahipleri için kıyafet bırakılan konteynerden elbise almak isterken dengesini kaybederek feci şekilde can verdi.
Avustralya'da 33 yaşındaki Alarrah Lawrence isimli kadın , insanların kullanmadıkları kıyafetleri ihtiyaç sahipleri için attıkları konteynerde elbise bulmaya çalışırken dengesini kaybetti.
1 / 8
Vücudunun yarısı konteynerin içinde diğer yarası ise dışarıda kalan bir çocuk annesi kadın, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.
2 / 8
Olayı gören vatandaş, talihsiz kadını sıkıştığı yerden çıkarmayı başarsa da artık her şey için çok geçti.
3 / 8
Dedetif Andrew Elliott, annenin elbise seçmeye çalışırken dengesini kaybedip konteynırın içine düştüğünü, tekrar çıkmayı başaramadığı için nefessiz kalıp hayatını kaybettiğini söyledi.
4 / 8