Tüyler ürperten vahşet: Eşi ve küçük kızının boğazını kesti!
Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Z.C., eşi ile 7 yaşındaki kızını boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Katil zanlısı, 2 valizle gittiği Ankara'da polise teslim oldu.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Z.C. (45), henüz belirlemeyen nedenle eşi S. (43) ile kızı S.C.'yi (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.
Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip, kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca polise bildirdi. Adrese gelen polis ekibi de içeriden yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi. Polis, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.
Çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, S.C. ile kızının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından anne ve kızın cenazeleri, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ANKARA'DA TESLİM OLDU
Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Z.C., gittiği Ankara'da polise teslim oldu. Gözaltına alınan C.'nin ilk ifadesinde, cinnet getirip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.