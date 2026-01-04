Tüyler ürperten vahşet: Eşi ve küçük kızının boğazını kesti!

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Z.C. (45), henüz belirlemeyen nedenle eşi S. (43) ile kızı S.C.'yi (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.