Tüyler ürpertenson: Selfie çekmek için kayalıklara çıkan fenomen uçurumdan düşerek öldü
Instagram'da özellikle kayalık yerlerde tehlikeli pozlar vererek çektiği fotoğrafları paylaşarak kısa süre içinde fenomen olan 32 yaşındaki Sofia Cheung, selfie için çıktığı kayalıklardan düşerek öldü.
Sofia, üç arkadaşı ile beraber Ha Pak Lai parkına gitti.
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Parkta bir şelalenin üst kısmında poz verdiği sırada ayağı kayan Sofia, aşağı düşüp şelalenın dibindeki gölete düştü.
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Ağır yaralanan Sofia, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Sofia, tehlike yerlerde çektiği fotoğraflar ile kısa sürede fenomen olmuştu.
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