Tüyler ürpertici olay: Dağın zirvesine çıktıktan sonra...
Hafta sonu dağa tırmanış yapmak isteyen üç arkadaştan ikisi, yanlış giysi giydikleri için donarak hayatını kaybetti.
Dünyanın konuştuğu trajedi İtalya'da medyana geldi... İki genç kadın, Alpler'de katıldıkları bir dağ turunda “yanlış giysiler giydikleri için” donarak hayatını kaybetti.
29 yaşındaki Martina Sviluppo ve 28 yaşındaki Paola Viscardi, hafta sonu Pennine Alpleri'nin doğu kesimindeki bir grup dağ olan Monte Rosa Masifi'nin bir parçası olan Vincent Piramidi dağına tırmanırken öldüler.
İtalya'nın Piedmont bölgesi ve Aosta Vadisi ile İsviçre'nin Valais bölgesi arasında yer alıyor. Piedmont bölgesinde yaşayan yakın arkadaşlar, 27 yaşındaki arkadaşları Valerio Zolla ile birlikte, hava tahmini uyarılarına rağmen Cumartesi günlerini dağın zirvesine tırmanış yaparak geçirmeye karar verdiler.
İtalyan medyasında çıkan haberlere göre dağcılar, güvenli bir şekilde dağın zirvesine ulaşmayı başardı. Ancak iniş sırasında yollarını kaybettiler ve doğru yolu bulmak için etrafta dolaşmaya başladılar.