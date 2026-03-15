Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı
Aksaray'da Tuz Gölü’nde kaçak avcılık yapan şahıslar, kendilerini görüntüleyen dronu tüfekle düşürüp bir orman muhafaza memurunu yaraladı. Avladıkları 50 ördeği alıp, atla kaçan 2 şüpheli, dron görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
Olay, 4 Mart’ta Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde meydana geldi. Aksaray sınırları içerisinde kalan kısımda, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na aykırı olarak usulsüz avlanma yapıldığı ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araçla olay yerine geldi.
Kaçak avcılar ateş açtı
Bölgede su olunca 9 kişilik ekip 5 kilometre yürüyüp, güme kurulu alanda canlı mühre ile usulsüz avlanma yapıldığını tespit etti. Avcılar, tüfekle ekiplerin üzerine ateş açtı.
Orman muhafaza memuru yaralandı
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bir orman muhafaza memuru yaralandı. Yaralanma anı ise dron kamerasıyla kaydedildi. Avcılar, ayrıca ekiplerin kullandığı drona da ateş açarak düşürdü.
Ördekleri alıp atla kaçtılar
Ardından şüpheliler, avladıkları değişik türdeki yaklaşık 50 ördekleri toplayıp, atla kaçtı. Ekipler, durumu jandarmaya bildirdi. Düşürülen dron görüntülerinden avcıların Ö.A. (31) ile H.Ü. (34) olduğu belirleyip, 2 kaçak avcıyı yakalayarak gözaltına aldı.