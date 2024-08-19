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Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda çalılık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği - Resim: 1

Yangın, saat 15.00 sıralarında Tuzla Piyade Okulu yerleşkesindeki çalılık alanda çıktı.Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın çalılık alanın çeşitli bölgelerine sıçradı. 

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Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği - Resim: 3

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği - Resim: 4
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