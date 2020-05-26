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  3. 26 Mayıs 2020 10:41

Tuzlu suda çilek deneyi sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada paylaşılan tuzlu suda çilek deneyi herkesi hayrete düşürdü. Sosyal medyayı sallayan görüntülerde çilekleri tuzlu suda yıkayan insanlar çileklerin içinden çıkanları görünce neye uğradıklarını şaşırdı. İşte o korkunç görüntüler...

Tuzlu suda çilek deneyi sosyal medyayı salladı

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Tuzlu suda çilek deneyi sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada paylaşılan tuzlu suda çilek deneyi herkesi hayrete düşürdü. Sosyal medyayı sallayan görüntülerde çilekleri tuzlu suda yıkayan insanlar çileklerin içinden çıkanları görünce neye uğradıklarını şaşırdı. İşte o korkunç görüntüler...

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Tuzlu suda çilek deneyi sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada yayınlanan çilek ve tuzlu su deneyi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Tuzlu suda çilek deneyi sosyal medyayı salladı

Videoda, tuzlu suda bekletilen çileklerden böceklerin ve kurtçukların ortaya çıktığı görüldü.

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