Tuzlu suda çilek deneyi sosyal medyayı salladı
Sosyal medyada paylaşılan tuzlu suda çilek deneyi herkesi hayrete düşürdü. Sosyal medyayı sallayan görüntülerde çilekleri tuzlu suda yıkayan insanlar çileklerin içinden çıkanları görünce neye uğradıklarını şaşırdı. İşte o korkunç görüntüler...
Sosyal medyada paylaşılan tuzlu suda çilek deneyi herkesi hayrete düşürdü. Sosyal medyayı sallayan görüntülerde çilekleri tuzlu suda yıkayan insanlar çileklerin içinden çıkanları görünce neye uğradıklarını şaşırdı. İşte o korkunç görüntüler...