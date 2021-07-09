TV8 Masterchef'e reyting şoku: Sen Çal Kapımı hüsrana uğrattı
'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken reyting sonuçlarında Sen Çal Kapımı dizisinin gerisinde kaldı.
7 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar ve Masterchef Türkiye'yi hüsrana uğrattı. 'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken dün akşam renkli anlar yaşandı. Sevilen program reytinglerde hüsrana uğradı.
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Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde olduğu Sen Çal Kapımı reytinglerde zirveyi kaptırdı.
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İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleştiği Cam Tavanlar reytinglerde dibe çakıldı.
İşte çarşamba günü reytingleri...
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10 - Cam Tavanlar (Show TV)
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