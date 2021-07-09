TV8 Masterchef'e reyting şoku: Sen Çal Kapımı hüsrana uğrattı

Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde olduğu Sen Çal Kapımı reytinglerde zirveyi kaptırdı.