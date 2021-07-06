Tv8 MasterChef'te ilginç anlar: Mehmet Şef sırasını unutunca...
TV8 MasterChef 2021'de ön eleme turları devam ederken Mehmet Şef'in sırasını unutması izleyicileri kahkahalara boğdu.
TV8 MasterChef 2021 5 Temmuz Pazartesi bölümü izleyicileri kahkahalara boğdu. MasterChef 2021 eleme turunda Şef Mehmet Yalçınkaya diğer şefleri kahkahalara boğdu.
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MasterChef 2021'de eleme turu devam ederken şefler kararını açıklarken sırasını karıştıran Mehmet Şef, jüri arkadaşları Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yı gülmekten kırdı geçirdi.
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MasterChef 2021'de eleme turu devam ederken, Kazım Karatş adlı yarışmacının hazırladığı kuzu yemeği şefler tarafından geçer not aldı.
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Mehmet Şef, kuzu yemeği yapan yarışmacıyı değerlendirdikleri anda kararını açıklama sırasının kendisine geldiğini anlamayınca komik görüntüler ekrana yansıdı.
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