Twitter bu kadını konuşuyor: Japon Sağlık Bakanı dediler, bakın kim çıktı
Twitter'da ''Japon Sağlık Bakanı'' denilerek paylaşılan bir kadının fotoğrafı gündem oldu. Göğüs dekoltesiyle olay olan kadınla ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
Sosyal medyada "Japon Sağlık Bakanı" denilerek paylaşılan bir kadının fotoğrafı gündeme oturdu.
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Güzelliğiyle dikkat çeken kadının fotoğrafı Twitter'da ortalığı birbirine kattı.
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Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
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Fotoğrafların gerçeği yansımadığı da kısa sürede ortaya çıktı.
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