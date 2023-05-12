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Twitter bu kadını konuşuyor: Japon Sağlık Bakanı dediler, bakın kim çıktı

Twitter'da ''Japon Sağlık Bakanı'' denilerek paylaşılan bir kadının fotoğrafı gündem oldu. Göğüs dekoltesiyle olay olan kadınla ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Twitter bu kadını konuşuyor: Japon Sağlık Bakanı dediler, bakın kim çıktı - Resim: 1

Sosyal medyada "Japon Sağlık Bakanı" denilerek paylaşılan bir kadının fotoğrafı gündeme oturdu. 

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Twitter bu kadını konuşuyor: Japon Sağlık Bakanı dediler, bakın kim çıktı - Resim: 2

Güzelliğiyle dikkat çeken kadının fotoğrafı Twitter'da ortalığı birbirine kattı.

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Twitter bu kadını konuşuyor: Japon Sağlık Bakanı dediler, bakın kim çıktı - Resim: 3

 Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. 

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Twitter bu kadını konuşuyor: Japon Sağlık Bakanı dediler, bakın kim çıktı - Resim: 4

Fotoğrafların gerçeği yansımadığı da kısa sürede ortaya çıktı.

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