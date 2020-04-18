Twitter'da GeceninErdoğanFotoğrafı paylaşımları
Twitter'da #GeceninErdoğanFotoğrafı hashtagi gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli fotoğraflarını paylaşan sevenleri #GeceninErdoğanFotoğrafı hashtagini TT'ye soktu. İşte sosyal medya platformu Twitter'daki #GeceninErdoğanFotoğrafı hashtaginde yapılan paylaşımlar... .
Cumhurbaşkanlığı'ndan 9 Temmuz 2018 tarihli Başkan Erdoğan'ın yeni sistemdeki ilk cumhurbaşkanlığına başlamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda "3 yıl önce halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle birlikte tesis edilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk seçimini kazanarak yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan 9 Temmuz 2018 tarihinde resmen göreve başladı." ifadelerine nyer verildi. İşte gecede gündem olan o fotoğraflardan bazıları: