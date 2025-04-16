TZOB Başkanı duyurdu: Zirai don 65 ilimizi vurdu!

"İşin üzüncü tarafı çoluğuyla çocuğuyla gayret edenlerin emeği bir gecede yok oldu"

Don felaketinin ülke genelinde 65 ilde yaşandığını belirten Bayraktar, "Tabii fevkalade bir büyük afetle karşı karşıya kaldık ve Sakarya'ya baktığımızda Pamukova ve Geyve bölgesinde bazı ürünlerde çok büyük zararlar var. Bunlardan bir tanesi ayva. Türkiye üretiminin yüzde 50'ye yakınını Sakarya karşılıyor ve bu ayva bahçelerimiz zarar gördü. Sadece o değil, üzüm bahçelerimiz, erik, şeftali, ceviz ağaçlarımız zarar gördü. Aldığımız bilgilere göre, yüzde 90'a varan oranlarda çok ciddi bir hasar var ve bu rakam büyük bir rakam. Aldığımız diğer bilgilere göre, dallarda da, gövdelerde de yanmalar var. Bu yanan ağaçlar önümüzdeki yılda meyve vermez. İşin üzüncü tarafı, çoluğuyla çocuğuyla gayret edenlerin emeği bir gecede yok oldu. Afet ayın 10'unda başladı ve 4 gün sürdü. Bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde hala risk devam ediyor. Bize intikal eden son duruma göre, 65 ilimizde maalesef don zararı var ve belki de bu artacak, bilemiyorum" diye konuştu.