Üç aydır geçit vermeyen yolda kar esareti bitiyor

27 Aralık’tan bu yana yoğun kar yağışı, tipi ve yüksek çığ riski nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, adeta kar altında kayboldu. Bölgeye giren ekipler, yolun bazı noktalarında kar yüksekliğinin 4-5 metreyi bulduğunu bildirdi. İş makinelerinin boyunu aşan kar duvarları arasında ilerleyen ekipler, çığ riskine karşı kontrollü bir şekilde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.