Üç aydır geçit vermeyen yolda kar esareti bitiyor
Van’da çetin kış şartları ve çığ tehlikesi nedeniyle 3 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda ulaşımı yeniden sağlamak için ekipler düğmeye bastı.
27 Aralık’tan bu yana yoğun kar yağışı, tipi ve yüksek çığ riski nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, adeta kar altında kayboldu. Bölgeye giren ekipler, yolun bazı noktalarında kar yüksekliğinin 4-5 metreyi bulduğunu bildirdi. İş makinelerinin boyunu aşan kar duvarları arasında ilerleyen ekipler, çığ riskine karşı kontrollü bir şekilde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Yolun kapalı olduğu 3 aylık süre zarfında Bahçesaray halkı, Van merkeze ulaşabilmek için Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden geçen alternatif ve oldukça uzun bir rotayı kullanmak zorunda kalıyordu.
