Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler çatıya çıktı

İnşaatta çalışan işçilerden N.Ö., müteahhitten alacağını istediği zaman kendisine saldırdığını iddia ederek, "Geçen sene 8 Mart'tan beri ben burada çalışıyorum. Yaklaşık bir yıldır burada, onuncu aya kadar hakkımızı bir şekilde aldık. Kavga gürültü derken alıyorduk. 10. aydan sonra bir şekilde para alamadık. Adamı aradığımız zaman, 'Bizim paramızı niye vermiyorsunuz, bizim maaşlarımızı niye ödemiyorsunuz?' diye sorduğumuzda, yarın, öbür gün deyip sürekli bizi böyle oyalıyor. Burada aslında 70-80 kişi çalışıyorduk. Bana ödeme yapacak diye geçen pazartesi günü Siirt'ten buraya gelmişim. Pazartesi günü kendisiyle burada görüştüm, hakkımı istedim, bana saldırdı. Arkadaşlar da şahittir, bana saldırdı. Ondan sonra bindi gitti, 'Yarın paranı vereceğim' dedi yine. Gitti, gelmedi. Arıyoruz, cevap vermiyor" diye konuştu.