Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman başlıyor?
Müslümanlar için kutsal aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlıyor ?
2018 üç aylar ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı Ramazan ayının yaklaşması ile merak edilmeye başlandı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan üç aylar Müslümanlar için kutsal aylardır. Üç aylar ne zaman başlıyor sorusuna din adamları Regaib Kandili ile başlıyor diye yanıtlıyor. Peki Regaib Kandili Ne zaman? Kış aylarının yavaş yavaş geride kalmasıyla birlikte tatil planlarına şimdiden başlayan vatandaşlar, planlarını Ramazan ayına göre yapımaya başladı.Peki üç aylar ne zaman başlıyor? İşte haber detayımızda…
Üç ayların yaklaşmasıyla yüreklerinde farklı bir heyecan oluşan müslümanlar, 2018 yılında üç ayların tarihini merak ederek, 'üç aylar ne zaman başlıyor' sorgularını hızlandırdı. Huşu ile karşılanacak olan üç aylar Recep ayı ile birlikte 19 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 22 Mart Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek. Recep ayının içerisinde Miraç Kandili 13 Nisan'da eda edilecek. Şaban ayı 17 Nisan'da başlayacak ve 30 Nisan'da Berat Kandili idrak edilecek.
Recep ayı: Hazırlık ayı, yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay.
Şaban ayı: Hayır ayı, şaban, kelime manası itibariyle dağılan, saçılan manalarına gelmektedir.
Ramazan ayı: Bereket ayı, ramazan ayı on bir ayın sultanı ve ayların en faziletlisidir.
11 ayın sultanı olarak bilinen üç ayların sonuncusu Ramazan ayı 16 Mayıs'ta başlayacak. Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi 10 Haziran'da eda edilecek. Ramazan Bayramı'nın arefesi 14 Haziran'a denk geliyor. Ramazan Bayramı 15 Haziran'da başlayacak ve üç gün sürerek 17 Haziran'da sona erecek.