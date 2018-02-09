Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman başlıyor?

Üç ayların yaklaşmasıyla yüreklerinde farklı bir heyecan oluşan müslümanlar, 2018 yılında üç ayların tarihini merak ederek, 'üç aylar ne zaman başlıyor' sorgularını hızlandırdı. Huşu ile karşılanacak olan üç aylar Recep ayı ile birlikte 19 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 22 Mart Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek. Recep ayının içerisinde Miraç Kandili 13 Nisan'da eda edilecek. Şaban ayı 17 Nisan'da başlayacak ve 30 Nisan'da Berat Kandili idrak edilecek.

