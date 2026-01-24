  1. Anasayfa
  4. Üç ayrı noktada çığ düştü; yollar ulaşıma kapandı!

Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolunda üç ayrı noktada çığ düştü. Ekiplerin çalışması sonucu yollar tek şeritten ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA
Hakkari’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde Hakkari-Van kara yolundaki Çanaklı köyü ile Hakkari-Çukurca kara yolundaki Geçimli köyü yakınlarında üç ayrı noktaya çığ düştü. 

Çığ düşmesi sonrası kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. 

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede başlattığı çalışmaların ardından yollar, tek şeritten kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

