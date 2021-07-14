Üç cinsiyete sahip canlı türü keşfedildi

Japonya'da bulunan Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacılar, dişi erkek ve biseksüel olmak üzere üç farklı cinsiyette üyelere sahip bir tatlı su yosunu (alg) türü keşfetti.

Ekip, "Pleodornia starri" olarak adlandırılan bu alglerin bir hermafroditten (hem erkek hem de dişi üreme organı bulunduran canlı) farklı olduğunu, çünkü seks hücrelerini normal bir gen ekspresyonu (DNA dizisi olan genlerin, fonksiyonel protein yapılarına dönüşmesi süreci için kullanılan bir terim) altında geliştirdiğini açıkladı.

Hem erkek hem de dişi cinsiyet hücrelerini üretebilen hermafroditik bireyler ise genelde olağandışı gen ekspresyonuna sahip oluyorlar.