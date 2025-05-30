Üç çocuk annesi genç kadını evinde korkunç bir şekilde katlettiler
Gaziantep'te yakınlarının kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi 25 yaşındaki genç anne evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Kaynak: DHA
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye B.'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
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Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye B.'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
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İncelemede Asiye B.'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
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3 çocuk annesi Asiye B.'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.
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