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Üç çocuk annesi genç kadını evinde korkunç bir şekilde katlettiler

Gaziantep'te yakınlarının kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi 25 yaşındaki genç anne evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Kaynak: DHA
Üç çocuk annesi genç kadını evinde korkunç bir şekilde katlettiler - Resim: 1

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye B.'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

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Üç çocuk annesi genç kadını evinde korkunç bir şekilde katlettiler - Resim: 2

Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye B.'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

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Üç çocuk annesi genç kadını evinde korkunç bir şekilde katlettiler - Resim: 3

İncelemede Asiye B.'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

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Üç çocuk annesi genç kadını evinde korkunç bir şekilde katlettiler - Resim: 4

3 çocuk annesi Asiye B.'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

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