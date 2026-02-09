Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber
Düzce’de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 33 yaşındaki kadının cansız bedeni Akçakoca kayalıklarında bulundu.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü işten çıkan Hilal E.’dan (33) bir daha haber alınamadı.
Yakınları tarafından her yerde aranan Hilal E.’un en son Akçakoca’da görüldüğü bilgisini alan yakınları, durumu sağlık, polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
Aşıklar Tepesi'nde yapılan arama çalışmalarında Hilal E.’un eşyaları bulundu.
Denizden yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bulunan tepede yapılan incelemede, kayalıklarda Hilal E.’un cansız bedeni bulundu.
