  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber!

Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber

Düzce’de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 33 yaşındaki kadının cansız bedeni Akçakoca kayalıklarında bulundu.

Kaynak: DHA / İHA
Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü işten çıkan Hilal E.’dan (33) bir daha haber alınamadı.

1 / 12
Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber - Resim: 2

Yakınları tarafından her yerde aranan Hilal E.’un en son Akçakoca’da görüldüğü bilgisini alan yakınları, durumu sağlık, polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

2 / 12
Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber - Resim: 3

Aşıklar Tepesi'nde yapılan arama çalışmalarında Hilal E.’un eşyaları bulundu.

3 / 12
Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber - Resim: 4

Denizden yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bulunan tepede yapılan incelemede, kayalıklarda Hilal E.’un cansız bedeni bulundu.

4 / 12