Üç katlı binada şiddetli patlama! Evdeki eşyalar sokağa fırladı
Şanlıurfa'da bir evin mutfağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Suriye uyruklu anne ile 3 çocuğu yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, evin mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin bir duvarı yıkıldı. Mutfakta bulunan buzdolabı ve çeşitli ev eşyalar sokağa savrulurken anne ile 3 çocuğu da yaralandı.
1 / 10
Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 / 10
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 / 10
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4 / 10