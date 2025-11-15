Üç kenti sağanak vurdu; cadde ve sokaklar göle döndü
Mardin, Batman ve Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Merkez ve ilçelerinde gece ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı.
Bazı cadde ve sokaklar, suyla doldu. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
Kızıltepe ile Artuklu ilçelerinde zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kızıltepe ilçesi kırsalında da bazı dereler taştı. İlçeye bağlı kırsal Örencik Mahallesi'nde taşan dere ile beraber tarım arazileri su altında kaldı, bazı evleri su bastı.
BATMAN'DA SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ
Batman'da etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.