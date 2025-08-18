Üç kişi bir olup, bir genci tekme tokat dövdü

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi Pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu T.E. (28) ile H.D. (52), M.D. (24) ve A.A. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.D., M.D. ve A.A. aralarına aldıkları Turki E.'yi tekme ve yumruklarla darbetti.