  4. Üç şehidin ardından hastane önü karıştı! Vatandaşın öfkesi kameraya yansıdı

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonun ardından vatandaşlar yaralı polislerin getirildiği hastanenin önünde toplandı. Öfkeli vatandaşlar, hastaneye getirilen yaralı bir şahsı DEAŞ'lı sanıp tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
Üç şehidin ardından hastane önü karıştı! Vatandaşın öfkesi kameraya yansıdı - Resim: 1

 Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Üç şehidin ardından hastane önü karıştı! Vatandaşın öfkesi kameraya yansıdı - Resim: 2

Operasyonunun ardından yaralı polislere destek vermek için hastane bahçesinde toplanan vatandaşlar polisin getirdiği bir yaralı şahsı DEAŞ'lı zannedip tepki gösterdi. 

Üç şehidin ardından hastane önü karıştı! Vatandaşın öfkesi kameraya yansıdı - Resim: 3

Vatandaşların tepkileri arasında yaralı kişiyi güçlükle hastaneye sokan ekipler hastane kapılarını kapamak zorunda kaldı. 

Üç şehidin ardından hastane önü karıştı! Vatandaşın öfkesi kameraya yansıdı - Resim: 4

Öfkeli kalabalık terör örgütüne lanet okuyup tepki gösterdi.

