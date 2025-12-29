Üç şehidin ardından hastane önü karıştı! Vatandaşın öfkesi kameraya yansıdı
Yalova'da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonun ardından vatandaşlar yaralı polislerin getirildiği hastanenin önünde toplandı. Öfkeli vatandaşlar, hastaneye getirilen yaralı bir şahsı DEAŞ'lı sanıp tepki gösterdi.
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyonunun ardından yaralı polislere destek vermek için hastane bahçesinde toplanan vatandaşlar polisin getirdiği bir yaralı şahsı DEAŞ'lı zannedip tepki gösterdi.
Vatandaşların tepkileri arasında yaralı kişiyi güçlükle hastaneye sokan ekipler hastane kapılarını kapamak zorunda kaldı.
Öfkeli kalabalık terör örgütüne lanet okuyup tepki gösterdi.
