Üç şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı! DEAŞ'ın hücre evinden ilk görüntüler
Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından bölgede inceleme başlatıldı. Teröristlerin ateş açtığı 2 katlı müstakil evde oluşan tahribat kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
DEAŞ'IN HÜCRE EVİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
DEAŞ'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmanın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.
DEAŞ'ın 2 katlı hücre evinde çatışma sırasında çıkan yangın nedeniyle oluşan is ve mermi izleri dikkat çekti.
