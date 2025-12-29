Üç şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı! DEAŞ'ın hücre evinden ilk görüntüler

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.