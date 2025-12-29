  1. Anasayfa
  4. Yalova'da 3 şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı!

Üç şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı! DEAŞ'ın hücre evinden ilk görüntüler

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından bölgede inceleme başlatıldı. Teröristlerin ateş açtığı 2 katlı müstakil evde oluşan tahribat kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
 Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Üç şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı! DEAŞ'ın hücre evinden ilk görüntüler - Resim: 2

DEAŞ'IN HÜCRE EVİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

DEAŞ'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmanın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı. 

Üç şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı! DEAŞ'ın hücre evinden ilk görüntüler - Resim: 3

DEAŞ'ın 2 katlı hücre evinde çatışma sırasında çıkan yangın nedeniyle oluşan is ve mermi izleri dikkat çekti. 

Üç şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı! DEAŞ'ın hücre evinden ilk görüntüler - Resim: 4
