Üç yaşındaki çocuk sigara içerken görüntülenmişti! Anne hakkında karar verildi

‘YERDEN BULDUĞU PLASTİĞİ AĞZINA GÖTÜRMÜŞ’

Anne S.B. mahkemedeki savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Mağdur çocuklar benim öz çocuklarım olur. Olay tarihinde düğüne gitmiştik. 3 yaşında olan oğlum E.C.B. yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş. Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Ben çocuklarıma yönelik üzerime atılı suçları işlemedim. Ben suçsuzum” dedi.

Mahkeme hakimi, sanık ve taraf avukatlarının savunmaların ardından anne S.B. hakkında beraat kararı verdi. (DHA)