Uçağı ıssız ormana düşen pilotun mucize kurtuluşu

Yere çakılan uçağın ise alevler içinde kalarak yandığı ifade edildi. Uçağın radardan kaybolduğunu fark eden yetkililer, her yerde Sena’yı aramaya başladı.

Sena'dan ümidi kesen yetkililer, bir hafta süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena'ya ulaşabildi. Sena'nın öldüğünü düşünen arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını sonlandırmaya karar verdi.