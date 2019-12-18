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  3. 18 Aralık 2019 11:39

Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu

Trabzon`da uçakların bıraktığı kuyruk izleri, güneş batışına denk gelince muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Trabzon'da akşam saatlerinde hava trafiğinde yaşanan yoğun trafik sonrası ortaya çıkan kuyruk izleri güneş batışı ile birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu

Trabzon'da akşam saatlerinde hava trafiğinde yaşanan yoğun trafik sonrası ortaya çıkan kuyruk izleri güneş batışı ile birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı.

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Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu

Pembeyle turuncu karışımı muhteşem bir renk üzerinde uçakların kuyruk izleri adeta görsel bir şölen oluşturdu.

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Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu

Atmosferde oluşan bu renkli görüntüler bazı vatandaşlarında dikkatini çekerken, kuyruk izi adı verilen bu görüntü uçakların motorun egzozundan içindeki su buharı ile çıkan sıcak havanın, bir anda soğuk hava ile buluşmasından kaynaklanıyor.

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Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu

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