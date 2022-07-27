Uçaklarla ilgili bilinmeyen 8 ayrıntı!
Sık uçak yolculuğu yapan tecrübeli insanlar hariç çoğu kişinin bilmediği ayrıntıları sizler için derledik.
KANATLARDAKİ KANCALAR
Çoğu uçakta bulunan bu kancalar acil çıkış slaytını kullanmaya yarar. Güvenlik ipi kancaya geçirildikten sonra yolcular kolaylıkla tahliye edilir.
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KOKPİTTE BULUNAN ÇEKİÇ
Birçok ülkenin kanunlarında olduğu gibi çekiç bir acil durum ekipmanı parçasıdır. Kokpitte bulunması gerekir.
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PENCEREDEKİ DELİK
Uçak penceresinde bulunan bu delik sayesinde kabin içindeki basınç dengeleniyor. Ayrıca bu delik, 3 katmanlı uçak camında nem tutulmasını sağlıyor. Böylelikle camın buğulanması veya buz tutması önleniyor.
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YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ
Uçağa binildiğinde motorlar henüz çalışmıyorken duyulan sesin kaynağıdır. Motorları çalıştırmaya yarar. Ayrıca, güç ünitesi, bakımın uygun olmadığı kötü donanımlı terminallerde de büyük işlevsellik sağlar.
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