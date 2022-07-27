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  4. Uçaklarla ilgili bilinmeyen 8 ayrıntı!

Uçaklarla ilgili bilinmeyen 8 ayrıntı!

Sık uçak yolculuğu yapan tecrübeli insanlar hariç çoğu kişinin bilmediği ayrıntıları sizler için derledik.

Uçaklarla ilgili bilinmeyen 8 ayrıntı! - Resim: 1

KANATLARDAKİ KANCALAR

Çoğu uçakta bulunan bu kancalar acil çıkış slaytını kullanmaya yarar. Güvenlik ipi kancaya geçirildikten sonra yolcular kolaylıkla tahliye edilir.

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Uçaklarla ilgili bilinmeyen 8 ayrıntı! - Resim: 2

KOKPİTTE BULUNAN ÇEKİÇ

Birçok ülkenin kanunlarında olduğu gibi çekiç bir acil durum ekipmanı parçasıdır. Kokpitte bulunması gerekir.

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Uçaklarla ilgili bilinmeyen 8 ayrıntı! - Resim: 3

PENCEREDEKİ DELİK

Uçak penceresinde bulunan bu delik sayesinde kabin içindeki basınç dengeleniyor. Ayrıca bu delik, 3 katmanlı uçak camında nem tutulmasını sağlıyor. Böylelikle camın buğulanması veya buz tutması önleniyor.

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Uçaklarla ilgili bilinmeyen 8 ayrıntı! - Resim: 4

YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ

Uçağa binildiğinde motorlar henüz çalışmıyorken duyulan sesin kaynağıdır. Motorları çalıştırmaya yarar. Ayrıca, güç ünitesi, bakımın uygun olmadığı kötü donanımlı terminallerde de büyük işlevsellik sağlar.

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