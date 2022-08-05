Uçakta öldüren panik! Korkudan paraşütsüz atlayınca hayatını kaybetti
ABD'de yaşanan olayda, uçakta panik yaşayan pilotlardan biri paraşütsüz atlayarak, diğeri ise düşen uçağın içinde hayatını kaybetti.
ABD’de uçuş sırasında uçaktan ‘atlayan veya düşen’ pilot hayatını kaybetti.
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Soruşturma başlatan polis, pilot Charles Hew Crooks’un (23) uçakta neden olmadığını araştırırken genç adamın cansız bedeni havalimanına 50 kilometre uzaklıktaki bir evin bahçesinde bulundu.
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Uçuş sırasında tekerleklerinden biri düşen küçük bir uçak Raleigh Durham Uluslararası Havalimanı’na acil indi. Uçak indiğinde havalandığında içinde bulunan üç pilottan sadece ikisi vardı.
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Uçağın iniş takımlarında bir sorun olduğunu gören pilotun söyledikleri şok etti. Hava trafik ile temasa geçen pilot, uçakta bulunan diğer pilotun, endişeye kapılarak uçaktan atladığını belirtti.
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