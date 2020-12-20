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  3. 20 Aralık 2020 14:15

Uçakta ölen yolcuda koronavirüs şüphesi! Alarma geçildi

ABD’de United Airlines'ın Orlando - Los Angeles seferi sırasında hayatını kaybeden yolcunun koronavirüs olduğu iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

Uçakta ölen yolcuda koronavirüs şüphesi! Alarma geçildi

ABD'de United Airlines'a ait Orlando-Los Angeles seferi sırasında 28D koltuğunda oturan yolcu uçuşun başlamasından kısa süre sonra fenalaştı.

Uçak acil olarak New Orelans'a yönlendirilirken, yolcu havadaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Uçakta ölen yolcuda koronavirüs şüphesi! Alarma geçildi

Uçakta bulunan yolcular durumu sosyal medyadan paylaşırken, yolcunun eşi kocasının nefes darlığı, tat ve koku eksikliği yaşadığını itiraf etti ve test olmasalar da COVID-19 olmuş olabileceğini söyledi.

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Uçakta ölen yolcuda koronavirüs şüphesi! Alarma geçildi

Olay alarma neden olurken havayolu firması hemen açıklama yaptı. United yetkilileri, ölen yolcunun COVID-19 olup olmadığının bilinmediğini, uçuş New Orleans'a yönlendirildiğinde acil yardım ekiplerinin kalp krizi geçirdiği söylendiğini belirtti.

"Bireyin mahremiyetini korumak için kişisel bilgileri halka sunmuyoruz" diyen United, kabin ekibinden dört kişinin de karantinaya alındığını duyurdu.

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Uçakta ölen yolcuda koronavirüs şüphesi! Alarma geçildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise açıklamasında, Pazartesi günü bir hastanın, COVID-19 belirtilerini andıran şikayetler sonucu fenalaşıp hayatını kaybettiğini, durum netleşene kadar önlem olarak uçuştaki tüm yolcuların takibe alındığını ifade etti.

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