Uçakta ölen yolcuda koronavirüs şüphesi! Alarma geçildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise açıklamasında, Pazartesi günü bir hastanın, COVID-19 belirtilerini andıran şikayetler sonucu fenalaşıp hayatını kaybettiğini, durum netleşene kadar önlem olarak uçuştaki tüm yolcuların takibe alındığını ifade etti.

