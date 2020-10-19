Uçakta unutulan eşyalar satışa çıkarıldı
Özellikle dış hat yolcularının unuttuğu, THY'nin kayıp eşya deposunda bekletilen, 1 yıl içerisinde başvuru yapılmayan eşyalar pandemi dönemi ardından ihale ile satışa çıkarıldı.
Özellikle dış hat yolcularının unuttuğu, THY'nin kayıp eşya deposunda bekletilen, 1 yıl içerisinde başvuru yapılmayan eşyalar pandemi dönemi ardından ihale ile satışa çıkarıldı.
7 TIR dolusu koli ve bavulu Avcılar'daki deposuna indiren Aziz Korkmaz, bunları kademeli olarak satışa çıkardı.
Yapılan duyuruların ardından Korkmaz'a ait Marmara Caddesi'ndeki bir işhanındaki mağazanın önünde uzun kuyruk oluştu.