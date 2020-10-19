  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Ekim 2020 00:36

Uçakta unutulan eşyalar satışa çıkarıldı

Özellikle dış hat yolcularının unuttuğu, THY'nin kayıp eşya deposunda bekletilen, 1 yıl içerisinde başvuru yapılmayan eşyalar pandemi dönemi ardından ihale ile satışa çıkarıldı.

Uçakta unutulan eşyalar satışa çıkarıldı

Özellikle dış hat yolcularının unuttuğu, THY'nin kayıp eşya deposunda bekletilen, 1 yıl içerisinde başvuru yapılmayan eşyalar pandemi dönemi ardından ihale ile satışa çıkarıldı.

1/ 9
Uçakta unutulan eşyalar satışa çıkarıldı

7 TIR dolusu koli ve bavulu Avcılar'daki deposuna indiren Aziz Korkmaz, bunları kademeli olarak satışa çıkardı.

2/ 9
Uçakta unutulan eşyalar satışa çıkarıldı

Yapılan duyuruların ardından Korkmaz'a ait Marmara Caddesi'ndeki bir işhanındaki mağazanın önünde uzun kuyruk oluştu.

3/ 9
Uçakta unutulan eşyalar satışa çıkarıldı

Kuyrukta yaklaşık 1 saat bekledikten sonra içeriye 5'er kişilik gruplar halinde alınan müşteriler özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla ilgilendi.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM