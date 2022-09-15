''Uçan belalar'' İstanbullunun kabusu oldu! Hastanelere akın var!
İstanbul'da sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanıyor.
Kiminin gözü şişti, kimin bacakları kaşımaktan yara oldu. İstanbul'da sivrisinek ısırıkları nedeniyle hastanelere başvuran sayısı son zamanlarda oldukça arttı.
Uzmanlar yaz mevsimin yağışlı geçmesinin sivrisinek artışına neden olduğunu, dere yatağına ya da durgun sulara yakın yerlerde yaşayanların bu durumdan daha çok etkilendiğini belirtiyor.
Şişlik, yara ve kaşıntı nedeniyle hastanelere başvurular çoğaldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar, vücutlarında şişme ve dayanılmayacak derecede kaşıntı olduğunu belirtiyor.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Sivrisinek ısırığı ve neden olduğu alerjiyle başvuran hasta sayısında artış var. Son zamanlarda bazı sivrisinek cinsleri de değişmeye başladı. En çok görülen 'Aedes' cinsi dediğimiz sivrisinekler, saldırgan bir tür. Bu sineklerin özelliği ısırdıkları yerde, kabarcık meydana getirebiliyorlar. Kaşıntı oluyor, özellikle çocuklarda böyle reaksiyonlar meydana geliyor.