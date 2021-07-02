Üçlü ilişki görüntüleri olay olan yönetmen konuştu

Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Jojo Rabbit (Tavşan Jojo) adlı filmle en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar ödülü kazanan 45 yaşındaki Taika Waititi "Sanırım internetin hakim olduğu bir dünyada her şey çok çabuk yayılıyor. Ayrıca bu gerçekten o kadar önemli bir şey mi? Hayır, o kadar da değil! Ben yanlış bir şey yapmıyordum" diye konuştu.