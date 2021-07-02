Üçlü ilişki görüntüleri olay olan yönetmen konuştu
Gelecek sezonun en iddialı filmlerinden biri için kamera arkasına geçen ünlü yönetmenin, evinin balkonunda bir yanında sevgilisi diğer yanında oyuncu arkadaşıyla sergilediği görüntüleri ile olay olmuştu. Ünlü yönetmen görüntülerle ilgili ilk kez konuştu.
Şu sıralar Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi, çekimlerin başından bu yana Avustralya'nın Sidney kentinde bulunuyor. Oscar ödüllü Waititi, çekim molalarından birinde sevgilisi, İngiliz şarkıcı Rita Ora ve filminde oynayan Tessa Thompson ile birlikte aşırı samimi görüntüler sergilemişti.
Bir grup arkadaşlarının da eşlik ettiği Waititi, Ora ve Thompson sohbet ederken birbirlerini zaman zaman öpücüklere de boğmuştu. O görüntülerin de Thor filminin yapımcılarını rahatsız ettiği haberleri basına yansımıştı. Taika Waititi de çok konuşulan o görüntülerle ilgili olarak ilk kez konuştu. Avustralya'da yayınlanan The Sydney Morning Herald gazetesine konuşan Waititi " Ben yanlış bir şey yapmıyordum" dedi.
Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Jojo Rabbit (Tavşan Jojo) adlı filmle en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar ödülü kazanan 45 yaşındaki Taika Waititi "Sanırım internetin hakim olduğu bir dünyada her şey çok çabuk yayılıyor. Ayrıca bu gerçekten o kadar önemli bir şey mi? Hayır, o kadar da değil! Ben yanlış bir şey yapmıyordum" diye konuştu.
Yeni Zelandalı Taika Waititi, o görüntülerin çekildiği sırada çocuklarını neredeyse yedi aydır görmediğini belirterek "Etrafında kendisini seven, iyi hissettiren insanlar olduğunu" vurguladı. Waititi, o gün yanında bulunan insanların kendisini evinde hissettirdiklerini de sözlerine ekledi.