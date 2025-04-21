Ücretli ve ücretsiz doğum izni süresi uzatılıyor

Hükümet, çalışan anneler için yeni bir düzenleme hazırlığında. Taslak çalışmaya göre, çalışan kadınlara yönelik ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının ise 1,5 yıla kadar uzatılması bekleniyor.