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Ücretli ve ücretsiz doğum izni süresi uzatılıyor

Hükümet, çalışan kadınlara ücretli doğum izni süresini 1 yıla çıkarmaya hazırlanıyor. Ücretsiz izin süresi ise 1,5 yıla kadar uzatılacak.

Kaynak: Sabah Gazetesi
Ücretli ve ücretsiz doğum izni süresi uzatılıyor - Resim: 1

Hükümet, çalışan anneler için yeni bir düzenleme hazırlığında. Taslak çalışmaya göre, çalışan kadınlara yönelik ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının ise 1,5 yıla kadar uzatılması bekleniyor. 

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Ücretli ve ücretsiz doğum izni süresi uzatılıyor - Resim: 2

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre; Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.

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Ücretli ve ücretsiz doğum izni süresi uzatılıyor - Resim: 3

ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ 1 YILA ÇIKACAK

Edinilen bilgilere göre planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor. 

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Ücretli ve ücretsiz doğum izni süresi uzatılıyor - Resim: 4

Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek.

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